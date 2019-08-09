Тело погибшего в Грузии Героя России перезахоронили по просьбе матери

Тело Героя России летчика Владимира Едаменко, участвовавшего в войне 2008 года, было перезахоронено в пятницу по просьбе его матери, сообщают в соцсетях.

«Мама [летчика] попросила перезахоронить Володю поближе к дому, в Приморск-Ахтарске, ездить в Буденовск ей уже тяжело, а там ухаживать за могилкой стало вдруг некому», – пояснил автор Instargam-аккаунта fighter_bomber (аккаунт в соцсетях ведется от имени военного летчика).

Он напомнил, что 8 августа 2008 года, ровно 11 лет назад Едаменко был ведущим пары истребителя Су-25, который сопровождал колонну 58 армии, продвигавшуюся на помощь в Цхинвал.

«Пара попала под ЗРК «Бук». Работу грузино-украинского «Бука» увидели, но уйти от ракет у Володи не получилось», – пояснил автор поста.

Он отметил, что в эту пятницу, в 11 годовщину начала войны «в каждом боевом полку» вспоминают те события.

«И, конечно, сегодня по всей стране мужчины наливают третий [стакан], за самый тяжелый день в грузинской кампании 9 августа, и за тех кого с нами нет. За Володю. Будем жить», – заключил автор.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия намерена признать события во время вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году геноцидом.