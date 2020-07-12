Психолог сравнил последствия выхода из карантина с послевоенным временем

Взгляд
12 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
Разделы

Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значениеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов – гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гей-браки рассорили эстонское руководство

Однополые пары в Эстонии последовательно добиваются для себя все больше правФото: John Raoux/AP/ТАСС
Эстонские националисты вступили в яростную схватку с президентом страны Керсти Кальюлайд. Причиной стало отношение к секс-меньшинствам. Кальюлайд хочет, чтобы «голубые» и «розовые» могли заключать официальные браки. Правые же партии требуют прописать в конституции, что брак – это только союз мужчины и женщины. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Мечеть в Святой Софии – это конец модерна

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кого и почему осудили за госизмену

    Порошенко готовит переворот?

    Самые громкие уголовные дела против губернаторов

      Перейти а раздел…

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение
              Девочки-подростки в Москве угнали «Волгу» и пытались уйти от полицейской погониГермания предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаку на бундестагВ Донецке назвали битву за Иловайск одной из главных военных победЭксперт объяснил значение резолюции СБ ООН о помощи Сирии
              В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчейПревращение Святой Софии в мечеть опечалило Папу РимскогоСтало известно о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефтиРаскрыты неизвестные функции смартфонов
              Психолог сравнил последствия выхода из карантина с послевоенным временемТрамп похвастался успехами в строительстве стены на границе с МексикойНа Таймыре произошел разлив более 44 тонн авиатопливаКитайский вирусолог сбежала в США для разоблачения властей

              Главная тема


              Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

              громкое дело


              Соловьев отреагировал на угрозу возможного иска от адвоката Ефремова

              гибель туристов


              Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал выводы Генпрокуратуры

              особый случай


              Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

              Видео

              разведка и контрразведка


              Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

              последствия карантина


              Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

              массовые беспорядки


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              не ЦРУ и не Моссад


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              воздушное сражение


              Тимур Шерзад: Почему битва за Британию была важна для СССР

              стэнфордский эксперимент


              Игорь Мальцев: Человечество пошло по пути мышей

              полное освобождение


              Андрей Бабицкий: Все идет под нож ради свободы

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Психолог сравнил последствия выхода из карантина с послевоенным временем

              12 июля 2020, 15:57

              Текст: Александра Юдина

              Версия для печати

              Период выхода из карантина характеризуется повышенной тревожностью, болезнями и всплеском невротических расстройств у населения, сообщил руководитель Школы структурной психосоматики Андрей Минченков.

              «После сильного стресса, после утомления идет постстрессовый травматический синдром. Мы знаем, что люди на войне не болели, а начинали болеть после, когда произошло резкое расслабление, отпускание. Это либо невротические состояния, либо психосоматические. Организм привык находиться в состоянии эмоционального перенапряжения, как будто пружина все время сжата, и вот пружина разжалась», – передает радиостанции «Говорит Москва» его слова.

              Также Минченков отметил рост неуверенности и тревожности у россиян после выхода из карантина. Он посоветовал снижать этот уровень через физические упражнения и психологические практики.

              «Все, что копилось, начинает выплескиваться в семейные конфликты. По опросам, огромный индекс неуверенности в завтрашнем дне, у россиян уровень тревожности рекордный за 20 лет. Тревожное состояние – это питательная среда для психосоматики, невротических расстройств. Нужно снижать тревогу практиками физического развития, психологическими практиками. Искать то, что помогает. Нет универсального рецепта», – отметил он.

              Кроме того, психолог посоветовал составить «на три-четыре месяца план личного развития», провести «ревизию убеждений и возможностей», и тогда станет легче.

              Ранее психотерапевт Дмитрий Ковпак назвал две опасные крайности социального поведения людей после отмены ограничительных мер. Так, за последние месяцы у россиян выработалась привычка носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и пользоваться антисептиками. Но эта привычка может утратиться из-за иллюзии безопасности.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............