Названы преимущества российского лекарства от коронавируса над американским

У российского препарата «Авифавир», предназначенного для борьбы с коронавирусом, есть ряд преимуществ по сравнению с американским «Ремдесивиром», заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Наш препарат более эффективный, чем «Ремдесивир» американский(...) «Авифавир», во-первых, дешевле в несколько раз, чем «Ремдесивир», (...)во-вторых, поставляется именно как таблетки, а не инъекции», – сказал Дмитриев в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

По его словам, улучшение эпидемической ситуации в России позволяет поставлять препарат «Авифавир» за рубеж, а мощности производства дают возможность «обеспечить полностью российские регионы».

«И также две другие компании тоже с похожим препаратом сейчас вышли, поэтому Россия будет полностью, безусловно, обеспечена данным препаратом», – уточнил глава РФПИ.

Ранее ГК «ХимРар» предупредил, что препарат от коронавируса «Авифавир» категорически нельзя применять беременным.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира. Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».