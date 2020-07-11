Россиянина Никулина признали в США виновным по всем пунктам обвинения

Жюри присяжных в федеральном суде Северного округа Калифорнии признало россиянина Евгения Никулина виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях, объявил судья Уильям Алсап на слушаниях в Сан-Франциско.

Судья подчеркнул, что «решение было единодушным» и зачитал вердикт. Из него следует, что присяжные не признали Никулина виновным лишь по двум эпизодам двух пунктов. Как пояснил судья, это означает, что россиянин все равно признан виновным по данным пунктам, передает ТАСС.

На вынесение вердикта жюри потребовалось несколько часов. Алсап не уточнил, когда будет вынесен приговор.

Адвокат Никулина Аркадий Бух заявил, что защита намерена оспорить вердикт. «Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость», – подчеркнул защитник россиянина.

По словам адвоката, психиатр, которого назначил судья, ранее признал Никулина «психически ненормальным». «Вероятно, там будут еще какие-то дополнительные аргументы», – добавил Бух. Он отметил, что на подачу апелляции отведено до 60 дней, но «из-за коронавируса могут быть какие-то изменения». «Но однозначно мы идем в апелляционный суд», – сказал юрист.

Напомним, Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге по запросу США. В Белом доме заявляли, что задержание россиянина является частью секретного расследования кибератак на серверы Демократической партии, задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Также Никулина обвинили во взломе серверов ЦРУ.

В марте Никулина экстрадировали из Чехии в США. При этом 9 апреля Конституционный суд Чехии признал экстрадицию россиянина в США необоснованной.

В американском суде Никулин заявил о своей невиновности.

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