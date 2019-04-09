Конституционный суд Чехии признал необоснованной экстрадицию россиянина Никулина в США

Решение главы минюста Чехии об экстрадиции россиянина Евгения Никулина в США по обвинению в хакерстве является необоснованным, заявил адвокат со ссылкой на решение Конституционного суда Чехии.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В марте россиянина Никулина экстрадировали из Чехии в США. В американском суде он заявил о своей невиновности.

Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге по запросу США. В Белом доме заявляли, что его задержание является частью секретного расследования кибератак на серверы Демократической партии, задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Также Никулина обвинили во взломе серверов ЦРУ.