Названа возможная подоплека ареста ингушского депутата Белхороева

«Оформление фальшивой инвалидности – явление распространенное на Северном Кавказе. Но мне вспоминается история легендарного американского деятеля, которого официально посадили за неуплату налогов», – сказал газете ВЗГЛЯД кавказовед Николай Силаев, комментируя задержание депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева. Ингушского политика подозревают в хищении и оформлении ложной инвалидности.

«Высокая доля пособий по инвалидности свойственна северокавказскому региону. Оформление фальшивых пособий – явление очень распространенное», – отметил ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

В пятницу депутат Народного собрания Ингушетии, бывший управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Якуб Белхороев был задержан правоохранителями. Судя по сообщению на сайте Следственного комитета России, депутата подозревают в хищении 17 млн рублей. В скором времени с Белхороевым будут проведены следственные действия, планируется предъявить обвинение о присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Кроме того, «по версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения».

Еще в 2013 году в министерстве труда России, а позже – в полпредстве в Северокавказском федеральном округе и Пенсионном фонде обратили внимание на зашкаливающее количество инвалидов. По состоянию на 2017 год, «в отдельных регионах» Северного Кавказа, граждане со справкой об инвалидности составляли до 13% от всего населения. По данным источника газеты ВЗГЛЯД, в одной из соседних с Ингушетией республик липовую инвалидность можно было оформить за 200 тыс. рублей. В прошлом году газета ВЗГЛЯД рассказывала о распространенной в Дагестане схеме бюджетного распила – оформлении фиктивной инвалидности с дальнейшим получением пенсий совершенно здоровыми людьми. К искоренению схемы тогда приступил новоназначенный глава Дагестана Владимир Васильев.

Кавказовед Силаев допускает, что оформление ложной инвалидности и другие деяния, упомянутые СКР, могут быть лишь одним из поводов для задержания Белхороева. «Мне вспоминается история одного легендарного американского деятеля, которого посадили за неуплату налогов. Кажется, что это очень похожий случай», – высказал предположение собеседник.

Издание «Комсомольская правда – Северный Кавказ», комментируя задержание Белхороева, утверждает, что депутата «подозревают в убийстве главы Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которое произошло осенью 2019 года в Москве». «Комсомольская правда» в своей публикации утверждает, что главным мотивом для преступления стала кровная месть.

В декабре 2018 года в Назрани неизвестные расстреляли машину, где находился Ибрагим Белхороев, которого называли главой объединения (или клана) «баталхаджинцев». К этому же сообществу принадлежит и Якуб Белхороев. «Последователи клана» решили, что гибель Ибрагима Белхороева – «дело рук Эльджаркиева», утверждается в публикации «КП – Северный Кавказ».

«Баталхаджинцев» в прессе часто называют кланом или тейпом – то есть, родом, но это неверно, поясняют специалисты по Северному Кавказу. Речь идет об одном из суфийских религиозных братств, распространенных в Ингушетии, Чечне и Дагестане, пояснил Силаев.

«Там исторически были распространены два суфийских тариката – братства. Самый влиятельный - накшбандия, распространенный в Дагестане и до сих пор имеющий последователей там, и в Чечне. Второй – кадирия, – рассказал кавказовед. – Основателем считается очень уважаемый и в Чечне и в Ингушетии шейх Кунта-Хаджи Кишиев. Одним из его последователей был как раз основатель баталхаджинского братства Батал-Хаджи Белхороев. Отличие этого направления от многих других (хотя и в других это тоже присутствует), что духовное старшинство очень тесно связано с родственными узами».

Суфийское братство баталхаджинцев – довольно старое течение, известное с 19 века, указал Силаев. «Насколько мне известно, именно Белхороевы и возглавляют это братство сейчас», – добавил эксперт. Погибший Ибрагим Белхороев приходился правнуком знаменитому основателю тариката.

Батал-Хаджи – очень уважаемая историческая фигура в Ингушетии, в республике действует его музей, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко.

«Конечно, это сила, это влиятельные люди, – отметил Силаев. – Каждый клан Ингушетии каким-то образом должен был относиться к ним: в чем-то противостоять, в чем-то договариваться. Насколько мне известно, с прошлым главой республики Юнус-Беком Евкуровым у них были не очень хорошие отношения».

«У баталхаджинцев никогда не было никаких идеологических политических разногласий и противостояний с властями, не при царе, ни позже. Это очень мирное и спокойное сообщество», – в свою очередь отметил Малашенко. «Хотя внутри этого сообщества, конечно, могут быть люди, которые разыгрывают это имя как политическую карту, но такие есть везде», – подчеркнул эксперт.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД