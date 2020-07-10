Стала известна обладательница самой большой натуральной груди Украины

Девушкой с самым большим обхватом груди на Украине стала уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди.

«Победа! Самая большая натуральная грудь Украины», – написала Кузнецова в своем Instagram.

Глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в своем Facebook сообщила, что обхват груди девушки составляет 135,5 сантиметров.

Ветрова в разговоре с изданием «Вечерний Киев» уточнила, что обязательным условием для претендентки на это звание является медицинское обследование. Девушкам нужно проходить маммографию в специализированном маммологическом центре Киева, чтобы доказать натуральность груди.

В сентябре 2019 года сообщалось, что самый распространенный размер груди у россиянок – второй.