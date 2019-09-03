Стал известен самый распространенный размер груди россиянок

Специалисты портала бесплатных объявлений Avito к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера провели исследование и выяснили, что самый распространенный размер груди среди россиянок – второй.

Как пишет во вторник газета «Известия», самый популярный размер бюстгальтера в России – 75B (второй).

При этом в Иркутске и Екатеринбурге больше интересовались бельем размера А (первого). В то время, как в Краснодаре, Челябинске и Ижевске – С (третьего), а еще в 10 крупнейших городах спросом пользуется размер D (четвертого).

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, какой должна быть фигура современной женщины.