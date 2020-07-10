Казахстан отказался продавать землю иностранцам

Землю в Казахстане не будут продавать иностранцам, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«В 2021 году завершается мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса. В связи с этим мы должны принять окончательное решение. Земля не будет продаваться иностранцам, мы больше не будем возвращаться к этому вопросу», – передает радио Sputnik слова Токаева.

Напомним, в мае 2016 года в ряде городов Казахстана инициативные группы подали заявки на разрешение провести митинги в знак протеста против принятия поправок в Земельный кодекс, которые предусматривают расширение возможностей аренды иностранцами сельскохозяйственных земель.

После этого теперь уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил мораторий до 2021 года на четыре нормы Земельного кодекса, которые вызвали широкий общественный резонанс, и распорядился сформировать комиссию по земельной реформе, в состав которой вошли руководители и активисты институтов гражданского общества.