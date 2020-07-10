Казахстан отказался продавать землю иностранцам

Взгляд
10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
Разделы

У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
Перейти а раздел…

Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
Перейти а раздел…

Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

Если бы Российская империя дожила до конца Первой мировой войны, Стамбул вновь стал бы Константинополем, а мечеть − православным собором Святой СофииФото: Hans Lippert/image BROKER/Global look Press
В Греции придумали возможный ответ на план президента Турции по превращению в мечеть константинопольской Святой Софии − того самого собора, возвращение православных служб в который было главной целью царской Москвы и императорского Петербурга. Теперь родной дом «отца турок» может превратиться в музей геноцида. Но это очень плохой способ отомстить Эрдогану. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...

Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
Обсуждение: 115 комментариев
    Перейти а раздел…

    Порошенко готовит переворот?

    Самые громкие уголовные дела против губернаторов

    Самые дорогие и известные драгоценные камни

      Перейти а раздел…

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Глава СВР прокомментировал дело Сафронова
              Убитого в Башкирии 100-летнего ветерана Великой Отечественной пыталиЗакон о госязыке на Украине назвали «гвоздем в невозврат» Крыма и ДонбассаНа Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в КрымВ КГБ Белоруссии заявили о наличии доказательств по делу Бабарико
              В Госдуму внесли законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьиГрузинские военные массово заразились коронавирусом в АфганистанеСША выразили недоверие пакистанским пилотамНа ракетных складах под Тегераном произошла серия взрывов
              На Сахалине задержали подозреваемых в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочкиПушков разъяснил позицию о санкциях против поливающих Россию грязью артистовРоссийское посольство назвало доклад о работе контрразведки Германии «охотой на ведьм»«Маршал Шапошников» с «Калибром» вышел на ходовые испытания после модернизации

              Главная тема


              У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

              «попросту испарилось»


              Грузия заявила о пропаже во время войны с Россией оружия на 1 млрд лари

              частые запуски


              Эксперт: Китай давно обошел Россию в космосе

              российская валюта


              Экономист предложил деноминировать рубль в 100 раз

              Видео

              массовые беспорядки


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              авиакатастрофа в Тегеране


              Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

              не ЦРУ и не Моссад


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              Российская валюта


              Курс рубля начал вести себя парадоксально

              права секс-меньшинств


              Алексей Алешковский: Гомосексуализм как высшая стадия империализма

              дело журналиста


              Виктор Сокирко: Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

              выборы президента США


              Геворг Мирзаян: Черный лебедь и Белый дом

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Казахстан отказался продавать землю иностранцам

              10 июля 2020, 11:06

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Землю в Казахстане не будут продавать иностранцам, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

              «В 2021 году завершается мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса. В связи с этим мы должны принять окончательное решение. Земля не будет продаваться иностранцам, мы больше не будем возвращаться к этому вопросу», – передает радио Sputnik слова Токаева.

              Напомним, в мае 2016 года в ряде городов Казахстана инициативные группы подали заявки на разрешение провести митинги в знак протеста против принятия поправок в Земельный кодекс, которые предусматривают расширение возможностей аренды иностранцами сельскохозяйственных земель.

              После этого теперь уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил мораторий до 2021 года на четыре нормы Земельного кодекса, которые вызвали широкий общественный резонанс, и распорядился сформировать комиссию по земельной реформе, в состав которой вошли руководители и активисты институтов гражданского общества.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............