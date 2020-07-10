Вашингтон запретил национальному авиаперевозчику Пакистана летать в США

Министерство транспорта США отозвало разрешение авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» на совершение рейсов в США в связи с выраженными американским Федеральным авиационным управлением (ФАУ) опасениями из-за возможного допуска к полетам пилотов с поддельными лицензиями, сообщило Reuters.

Представитель пакистанского авиаперевозчика подтвердил телеканалу GeoTV введение с 1 июля запрета на полеты в США и указал, что ее сотрудники сделают все возможное для решения проблем, вызывающих обеспокоенность американской стороны. В частности, он отметил, что меры по преодолению проблемы с фальшивыми лицензиями пилотов продолжают приниматься, передает ТАСС.

Решение об отзыве специального разрешения на полеты для «Международных авиалиний Пакистана» в США было принято после того, как 25 мая министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил в нижней палате парламента, что 262 из 850 пилотов в стране имеют фальшивые или купленные за деньги дипломы о летной квалификации. Руководству национального авиаперевозчика, а также авиакомпаниям Airblue и SereneAir было дано указание отстранить от полетов и провести служебное расследование в отношении 160 пилотов, происхождение летных лицензий которых вызвало подозрения.

Напомним, в сентябре прошлого года экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и быстрого наращивания ядерного потенциала.