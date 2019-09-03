Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Бывший глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и быстрого наращивания ядерного потенциала.

«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан – самая опасная», – написал Мэттис в своей книге Call Sign Chaos: Learning to Lead, сообщает РИА «Новости».

Экс-глава Пентагона пояснил, что главная угроза – это радикализация общества, уточнив, что его мнение разделяют и «пакистанские военные».

«Они отдают себе отчет в том, что происходит, они это понимают. Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас», – сказал Мэттис во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Напомним, Мэттис занимал пост главы Пентагона с самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года. Однако из-за решения Трампа в конце 2018 года о предстоящем выводе войск США из Сирии Меттис ушел в отставку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандальной отставке Мэттиса.

Также сообщалось, что премьер Пакистана Имран Хан заявлял, что в случае усиления напряженности в ситуации с Индией они не станут применять ядерное оружие первыми.