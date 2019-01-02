Трамп «уволил» Мэттиса

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал отставку Джеймса Мэттиса с поста руководителя Пентагона.

По словам президента США, он «по сути уволил» Мэттиса, как прежде сделал и предшественник Трампа на посту главы государства Барак Обама, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

«Что он сделал для меня, как он повел себя в Афганистане?» – сказал Трамп.

Трамп заявил, что остался «не доволен» действиями Мэттиса по ситуации в Афганистане, хотя сам Мэттис, по словам президента США, «был очень доволен».

Напомним, прежде Мэттис заявлял, что уходит с поста, так как Трамп имеет право на «министра обороны, у кого взгляды более схожи» со взглядами президента США.