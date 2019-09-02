Премьер Пакистана высказался о ядерной войне с Индией

Пакистан не планирует применять ядерное оружие первым, заявил премьер страны Имран Хан.

«Пакистан и Индия являются ядерными державами. Если напряженность [между странами] усилится, то весь мир может оказаться в опасности. Мы не станем наносить [ядерный удар] первыми», – сказал Хан, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее Пакистан сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты «Газнави».