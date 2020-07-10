Армию Хафтара заподозрили в торговле венесуэльским золотом

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что власти США и ливийское правительство в Триполи ведут расследование предполагаемой причастности Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара к продаже венесуэльского золота в Европу и на Ближний Восток.

Как утверждается в статье, ливийские власти «начали расследование в связи с информацией, дающей основания полагать, что фракция Хафтара, действующая в восточных районах Ливии, обменивает американские доллары на золото из Венесуэлы», передает ТАСС.

В частности, по сведениям неназванных источников издания, «осуществлялось слежение за личным самолетом Хафтара, который, как предполагают, доставлял золото из Венесуэлы в Западную Африку, а оттуда – в Европу и на Ближний Восток».

Напомним, в начале июля суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии. Москва выразила возмущение в связи с решением Лондона отнять золото у Венесуэлы, обвинив Лондон в нарушение ряда принципов и норм международного права.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США и Британия присвоили чужое золото со всего мира.

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