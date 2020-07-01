Политолог рассказал об особенностях голосования по Конституции в Севастополе

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1 июля, среда  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

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              Политолог рассказал об особенностях голосования по Конституции в Севастополе

              1 июля 2020, 16:29

              Текст: Алексей Нечаев

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              «Оппозиция в Севастополе пыталась ориентироваться на материковых оппозиционеров, но те, как известно, отвергают Крым. Потому волеизъявление в городе проходит спокойно и без эксцессов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Джаралла, комментируя ход голосования по поправкам к Конституции в Севастополе.

              «Ситуация с голосованием в Севастополе спокойная. Предварительное голосование, которое велось в предшествующую неделю, позволило большинству людей выбрать для себя удобное время посещения избирательных участков», – рассказал севастопольский политолог Владимир Джаралла.

              «Что касается мнения жителей Севастополя, то многие воспринимают голосование как референдум о доверии президенту. Учитывая его авторитет и роль в событиях 2014 года – настроение по этому вопросу в городе, воинских частях и на флоте более чем позитивное», – добавил эксперт.

              «А вот с местной оппозицией произошел довольно забавный случай. Они пытались равняться на материковых оппозиционеров, но те, как известно, отвергают Крым. Потому несистемная оппозиция оказалась не у дел. В то же время системная оппозиция куда больше озабочена подготовкой к предстоящим местным выборам. Потому голосование по поправкам к Конституции проходит в спокойном режиме и без эксцессов», – заключил Джаралла.

              Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%. В Севастополе проголосовало около 50% избирателей. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

              Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

              В свою очередь политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что призыв оппозиции к бойкоту провалился из-за агрессивных попыток манипуляции общественным мнением.

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