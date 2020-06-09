Погибший курьер доставил последний заказ за 10 минут до аварии с Ефремовым

Курьер Сергей Захаров, погибший в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, за 10 минут до столкновения доставил свой последний за день заказ, сообщает компания «Деликатеска.ру», где работал мужчина.

«В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же», – говорится в сообщении компании в Instagram.

«Вы написали очень много соболезнований и теплых слов в адрес Сергея – спасибо! Отличные отзывы о его работе мы получали и до трагедии. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми», – добавили в «Деликатеске.ру».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



В компании опубликовали отзывы клиентов о работе мужчины: «Захаров Сергей Владимирович – отличный курьер, доставил все в целости и сохранности». «Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем. Спасибо!» – отзывались о нем покупатели.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какого наказания заслуживает артист.