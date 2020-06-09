Нефть подорожала на ожиданиях восстановления спроса

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут, компенсируя потери предыдущей торговой сессии, на фоне растущего оптимизма относительно перспектив спроса на сырье в связи с ослаблением карантинных ограничений.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,29% – до 40,92 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,52% – до 38,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекционный рост после того, как днем ранее цены на сырье упали более чем на 5%.

Инвесторы продолжают следить за восстановлением экономической активности и спроса на сырье. Пандемия коронавируса вызвала резкое глобальное падение спроса, в том числе, на топливо.