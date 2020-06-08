Рогозин обвинил США в насмешках над Роскосмосом после пуска Crew Dragon

Роскосмос вместо благодарности за доставку американских астронавтов на МКС на «Союзах» услышал только насмешки после успешного пуска корабля Crew Dragon, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш «Союз», его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль», – написал Рогозин в колонке в журнале Forbes.

Он добавил, что в США могли бы поблагодарить и за то, что Россия не поддалась эмоциям несмотря на введенные персональные и секторальные санкции, сохранив сотрудничество в космосе.

«Батутом», по разошедшейся моей метафоре, американцам так и не пришлось воспользоваться – мы продолжили доставку их астронавтов в космос», – заметил Рогозин.

Он напомнил об аварии в 2018 году на ракете «Союз ФГ», когда российский корабль спас экипаж, Америке вернули астронавта Ника Хейга целым и невредимым, а через несколько месяцев успешно доставили на МКС.

«Америка – очень большая страна. А большая страна должна быть великодушной и благородной. Но никаких слов благодарности или профессионального благородного отклика со стороны американцев некоторые из моих коллег (не я, конечно, после работы послом России при НАТО иллюзий относительно партнеров не осталось) так и не получили, хотя вполне могли на это рассчитывать», – заметил Рогозин.

Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.

После этого глава SpaceX Илон Маск вспомнил давние слова Рогозина про батут. «Батут работает. Это шутка для посвященных», – сказал он.

Рогозин рассказал, что его заявление о полетах США в космос с помощью батута не было шуткой и спасло российскую космическую отрасль от американских санкций.

Позже Рогозин также поздравил главу НАСА с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon и попросил передать искренние поздравления Маску. Он также заявил, что ему понравилась шутка главы SpaceX.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», - ответил на это Маск.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД