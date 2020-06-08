В России проведено более 13 млн тестов на коронавирус

Российские специалисты провели более 13 млн тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 13 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За сутки было сделано 294 тыс. тестов.

За последние сутки в России выявлено 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Общее число выздоровевших составляет 226 тыс. 731. Количество выздоровевших составляет 48,5% от общего количества заразившихся. Накануне, 6 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8855. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 129.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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