Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

Американский самолет P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

Самолет-разведчик США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. В течение часа он летал около побережья Сирии на высоте шесть тыс. метров над уровнем моря, передает «Интерфакс».

Кроме того, в районе российских баз Хмеймим и в Тартусе он приближался к сирийскому побережью на расстояние 40-50 км.

Отмечается, что, начиная с 25 мая по 3 июня, американские самолеты фиксировались шесть раз около территории Сирии.

Самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии.

В мае патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также провел разведывательный полет у побережья Сирии и российских баз Хмеймим и Тартус.