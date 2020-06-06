Минздрав назвал сроки начала вакцинации от гриппа

Вакцинация россиян от гриппа может начаться в августе, производители уже нарабатывают необходимый объем препаратов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров. Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени», – приводит ТАСС слова Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По словам министра, вакцинация от гриппа успеет завершиться до начала сезона ОРВИ. Мурашко также отметил, что планируется возобновление вакцинации по национальному календарю прививок, однако не уточнил когда.

Также он прокломментировал ситуацию в Дагестане, который пока далек от возвращения в спокойный формат жизни, обстановка с COVID-19 пока не позволяет говорить, что все успокоилось.

«Дагестан пока далек от возвращения в нормальный, спокойный формат жизни, социальной активности. Все-таки там обстановка пока не позволяет полностью сказать, что все успокоилось», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.

Он отметил, что ситуация в республике все же поменялась в лучшую сторону – были развернуты госпитали, началось строительство трех медицинских корпусов для пациентов с инфекционными заболеваниями.

«Еще очень важный элемент нужно упомянуть, что само население поменяло отношение. Все-таки услышали про карантинные мероприятия», – подчеркнул Мурашко.

Напомним, в конце мая американские медики, которые напрямую работают с вирус-положительными пациентами, рассказали, что будет осенью, когда наступит сезон гриппа.