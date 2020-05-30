Ученые выяснили, что будет с коронавирусом в сезон гриппа

Американские медики, которые напрямую работают с вирус-положительными пациентами, рассказали, что будет осенью, когда наступит сезон гриппа.

Врачи выделяют несколько факторов, которые могут определить тяжесть предстоящего сезона гриппа, и предлагают своим коллегам задуматься об этих проблемах уже сейчас, передает «Ридус».

Первое, о чем призывают беспокоиться, это пути передачи вируса. Политика социального дистанцирования эффективна и против гриппа; если осенью 2020 года число случаев коронавируса начнет расти, то повторное ужесточение мер может помочь смягчить раннее распространение гриппа и сгладить кривые для обоих вирусов.

Кроме того, ученые сомневаются, что к осени можно будет получить качественную вакцину от коронавируса.

«Поскольку мы ожидаем испытаний вакцины для COVID-19, мы должны планировать увеличение показателей вакцинации против гриппа, особенно среди пожилых людей, которые более восприимчивы как к гриппу, так и к COVID-19», – напоминают медики.

Указывается, что всем странам обязательно необходима широкая доступность экспресс-диагностики COVID-19 и других респираторных патогенов, так как коинфекция с другим респираторным патогеном, включая грипп, произошла более чем у 20% вирус-положительных пациентов, у которых респираторный вирусный синдром был выявлен в начале вспышки.

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эпидемия сезонного гриппа 2019-2020 годов привела к десяткам миллионов случаев заболевания и десяткам тысяч смертей. Например, даже в непандемические годы грипп и другие причины пневмонии представляют собой восьмую ведущую причину смерти в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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