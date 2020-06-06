При стрельбе в дагестанском Кизляре пострадали два человека

В городе Кизляр республики Дагестан неизвестные обстреляли двух местных жителей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Вечером примерно в 21.30 городе Кизляр неизвестные обстреляли двоих местных жителей. Пострадавшие госпитализированы», – приводит сообщение пресс-службы республиканского МВД ТАСС.

По данным ведомства, стрелявших ищут. «В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности стрелявшего и по его задержанию», – добавили в пресс- службе.

В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что у одного из пострадавших «сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо, он в тяжелом состоянии находится в реанимации».

«Второй находится в отделении травматологии, у него перелом плечевой кости, состояние средней степени тяжести», – сказали в больнице.

Напомним, 16 апреля в Дагестане ответным огнем был ликвидирован мужчина, открывший стрельбу по полицейским, пытавшимся остановить его машину для проверки.