Открывшего стрельбу по полицейским ликвидировали в Дагестане

Неизвестный мужчина в Дагестане открыл стрельбу по полицейским, пытавшимся остановить его машину для проверки. Ответным огнем он был ликвидирован, его личность устанавливается, сообщил источник в силовых структурах республики.

Инцидент произошел около 5 утра в Табасаранском районе Дагестана. По предварительной информации, полицейские пытались остановить для проверки автомобиль. Водитель открыл стрельбу и был убит ответным огнем, его личность устанавливается, – сообщил источник ТАСС.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов Дагестана пока не поступало.