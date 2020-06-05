Немецкие ботинки привели в восторг грузинских солдат

Грузинская армия сегодня полностью экипирована по стандартам НАТО, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Его слова передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузинская армия сегодня одета точно так, как немецкая или американская», – сказал Гахария.

«В последние годы это было самым значимым качественным улучшением», – отметил грузинский премьер.

По его словам, когда в День независимости Грузии 26 мая общался с грузинскими военными, те были «восхищены обувью».

«Они говорили, что у них на ногах как будто ботасы. Спасибо за это министру (Ираклию Гарибашвили), что солдаты так себя чувствуют», – заявил премьер-министр республики.

Ранее Ираклий Гарибашвили заявлял, что грузинские военные получат немецкую обувь самого высокого качества и форму, заказанную в Турции.

В ноябре министр говорил, что вооруженные силы Грузии в плане боевой подготовки «полностью соответствуют» стандартам НАТО, но по социальным условиям военнослужащих – «абсолютно далеки».

В вооруженных силах Грузии 37 тыс. человек.