Британская МИ-5 сочла ложной версию искусственного происхождения коронавируса

Британская спецслужба МИ-5 считает версии об искусственном происхождении нового коронавируса в лаборатории Уханя «заведомо ложной информацией», сообщает Times со ссылкой на источники в контрразведке Соединенного Королевства.

Такую версию высказал ранее, в частности, бывший глава службы британской внешней разведки МИ-6 Ричард Дирлав. Он предположил, что вирус мог покинуть стены лаборатории в Ухане в тот момент, когда китайские ученые могли заниматься генными экспериментами с коронавирусом, поражающим летучие мыши.

Во время вебинара, проведенного Королевским медицинским обществом, бывший руководитель МИ-5 Эндрю Паркер заявил, что ему «не известно ни об одном убедительном доказательстве» подобной версии, передает ТАСС. По словам источников газеты в британской контрразведке, нынешний ее глава Кен Маккаллум, однако, разделяет мнение своего предшественника.

Кристиан Андерсен, иммунолог из Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) в Калифорнии – одного из крупнейших в мире некоммерческих исследовательских институтов, занимающихся биомедицинской наукой, – назвал утверждения об искусственном происхождении нового коронавируса «бессмыслицей, ненаучным подходом».

Авторы соответствующего доклада, один из которых британский ученый, как сказал Андерсен, «похоже, не понимают основополагающих концепций эволюционной биологии».

Напомним, в четверг экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил в интервью The Daily Telegraph заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение и вырвался на свободу в результате «несчастного случая» в китайской лаборатории, поэтому Китай должен компенсировать другим странам экономический ущерб от пандемии.

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