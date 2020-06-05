В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в Москве покажут 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 17 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД