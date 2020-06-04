В Сахалинской области по нацпроекту построят десять школ до 2024 года

Десять общеобразовательных школ общей стоимостью более 11 млрд рублей возводят в рамках нацпроекта «Образование» в Сахалинской области, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

«При поддержке федерального правительства на территории Сахалинской области ведется строительство десяти общеобразовательных школ, в том числе три школы возводятся на Курильских островах. Суммарная стоимость работ по возведению этих объектов превысит 11 млрд рублей», – сообщил источник «Интерфакс».

По его словам, в Южно-Сахалинске в сентябре 2020 года учащиеся начальных классов сядут за парты в новом корпусе школы №6. Корпус младшей школы рассчитан на 480 мест, он включает в себя 16 классных кабинетов, два кабинета для внеурочной деятельности, два кабинета иностранного языка, зоны отдыха, спортивный зал, гардероб, учительскую и логопедический кабинет. С основным зданием школы новый корпус будет связан крытым переходом. Общая стоимость этого объекта – 609 млн рублей.

Новая школа на 550 мест общей стоимостью около 1 млрд рублей в этом году начнет работать в микрорайоне «Дальнее» Южно-Сахалинска. В корпусе младшей школы в классах будут игровые зоны для групп продленного дня, кабинеты для первоклассников имеют спальни. Как в младшей, так и в основной школе будут отдельные кабинеты для занятий иностранными языками и информатикой.

В этом году планируется открытие школы-детского сада в селе Кировском Тымовского района. Ее строительство обошлось в 887 млн рублей. Новые школы в 2021-2023 годах должны открыться в Макарове, в Смирных, в селе Троицкое Анивского района, в Ногликах и на Курилах (две школы на островах Итуруп и Парамушир).

Школы строятся в рамках нацпроекта «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. С 2019 по 2024 годы на этот проект должно быть выделено в стране 784,5 млрд рублей.