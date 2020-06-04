Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 23 копейки – до 68,9 рубля, курс евро поднимался на 6 копеек – до 77,22 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 39,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».