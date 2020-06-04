ВС подтвердил незаконность вывода 50 млрд руб из «Рост банка»

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали незаконным внесение в 2017 году «Рост банком», подконтрольным тогда Микаилу Шишханову, 50 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Капитал».

Как следует из появившейся в четверг записи в картотеке арбитражных дел, решение отклонить кассационную жалобу Шишханова и двух других бывших руководителей «Рост банка» Александра Лукина и Кирилла Любенцова судья Наталья Чучунова приняла еще 12 мая, но текст определения ВС на данный момент еще не опубликован, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте 2018 года Банк России утвердил планы участия в мерах по предупреждению банкротства ПАО национальный банк «Траст» и АО «Рост Банк».

В октябре 2019 года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение предыдущей инстанции, по которому внесение прежним руководством «Рост банка» 50 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Капитал» признано незаконным.