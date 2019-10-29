Кассация подтвердила незаконность вывода 50 млрд рублей из российского банка

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение предыдущей инстанции, по которому внесение прежним руководством «Рост банка» 50 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Капитал» признано незаконным.

Кассационную жалобу подавал экс-владелец Бинбанка и санатор «Рост банка» Микаил Шишханов вместе с другими бывшими руководителями «Рост банка» Александром Лукиным и Кириллом Любенцовыым, передает РИА «Новости». В деле они участвовали в качестве третьих лиц.

«Оставить постановление... без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения», – сказала председательствующая судья Светлана Краснова.

Также суд отклонил ходатайство представителя Шишханова об отложении слушаний для урегулирования мирным путем.

Представитель истца не поддержал это ходатайство. «Банк «Траст» не намерен заключать мировое соглашение в рамках данного спора», – заявил представитель «Траста».

Напомним, в марте 2018 года Банк России утвердил планы участия в мерах по предупреждению банкротства ПАО национальный банк «Траст» и АО «Рост Банк».