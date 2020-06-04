Экс-глава Союза биатлонистов России призвал лишить СБР аккредитации

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов призвал министра спорта Олега Матыцина лишить СБР аккредитации.

Тихонов в блоге заявил, что «большей глупости и некомпетентности, чем от нынешнего правления СБР, не ждешь ни от кого». Он попросил Министерство спорта «принять серьезные меры для спасения отрасли».

Олимпийский чемпион призвал Матыцина «прекратить это безобразие» и «лишить их аккредитации, прекратить финансирование, пока не уйдет все это правление».

Сейчас правление СБР предпринимает попытки провести перевыборы, чтобы убрать Владимира Драчева с должности президента союза, передает RT.

Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление, подписанное членами правления, по проведению внеочередной отчетно-выборной конференции организации. В нем утверждалось, что Драчев «не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе», передает РИА «Новости».

Позднее заявление исчезло с сайта, а в пресс-службе организации сказали, что его размещение «стало следствием технической ошибки», заявление «предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона».

Напомним, Тихонов после завершения чемпионата мира в Италии назвал ситуацию в российском биатлоне катастрофой.

В Союзе биатлонистов России заявили об отсутствии денег на зарплаты сотрудникам.