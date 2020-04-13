В Союзе биатлонистов России заявили об отсутствии денег на зарплаты сотрудникам

Деньги у Союза биатлонистов России (СБР) закончились еще осенью, организация не может полноценно выплачивать зарплаты своим сотрудникам, это приходилось делать по «социальной справедливости», заявил исполнительный директор CБР Сергей Голиков

«Все эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду. А осенью деньги совсем закончились, и зарплату получали либо те сотрудники СБР, которые не имеют других источников дохода, либо те, у кого в ЦСП совсем маленькая зарплата. Приходилось выбирать, кому платить деньги. По принципу социальной справедливости», – рассказал Голиков РИА «Новости».

По его словам, главный тренер сборной России Анатолий Хованцев и другие сотрудники не получают зарплату с 2019 года.

«СБР с ноября или декабря, я не помню точно, не выплачивал зарплату Хованцеву. И не только Хованцеву, кстати, а еще довольно большой группе сотрудников. Так что это правда», – добавил Голиков.

Директор СБР пояснил, что финансовые проблемы организации связаны с растущим долгом перед IBU.

В декабре 2017 года IBU ограничил СБР в правах. Россия продолжила заявлять биатлонистов на соревнования, однако потеряла возможность выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. СБР необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, в том числе финансовые обязательства.

«На тот момент финансовые претензии IBU составляли, если я правильно помню, 200 или 300 тыс. евро. Соответственно, планировалось, что в конце 2019 года этот долг будет закрыт, и с Нового года мы начнем более или менее нормальную жизнь. Но за это время финансовые претензии IBU увеличились почти до миллиона евро. И на сегодняшний день долг составляет порядка 350 тыс. евро», – сказал он.

«Таким образом, у нас выпало из бюджета порядка 400 тыс. евро – это почти 30 млн рублей. Вот основная причина того, что мы перестали платить и (главному тренеру сборной России Александру, – прим. ВЗГЛЯД) Хованцеву, и другим. Выход тут был один. Президент и члены правления должны были еще прошлой осенью, когда проблемы стали понятны, изыскать дополнительные источники дохода. Видимо, никто не нашел. Вот так и получилось», – пояснил Голиков.

СБР решил приостановить полномочия Голикова на срок проведения ревизии деятельности организации. Временно исполняющим обязанности Голикова был назначен член правления СБР Виктор Майгуров.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после завершения чемпионата мира в Италии назвал ситуацию в российском биатлоне катастрофой.