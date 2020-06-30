Стало известно, что Трамп оскорблял Меркель в беседах по телефону

Американский лидер Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров оскорблял и унижал канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-председателя британского правительства Терезу Мэй, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеканала, Трамп называл Меркель «глупой» и обвинял ее в том, что она находится под влиянием Кремля, а Мэй называл «дурой», говоря о ее бесхарактерности в вопросе Brexit, передает РИА «Новости».

По словам одного из источников телеканала, обличительные речи лидера США были «почти садистскими».

«Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее «глупой» и обвинял в том, что она находится в кармане у русских... Наибольшую жесткость (в телефонных звонках) он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», – заявил источник.

Немецкий чиновник подтвердил изданию, что звонки были «настолько необычайны», что в Берлине приняли специальные меры для сохранения бесед в тайне.

Кроме того, по словам источников, во время телефонных разговоров Трамп «регулярно издевался и унижал» других лидеров западных стран, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, канадского и австралийского премьеров Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

Телеканал отмечает, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе засекреченных телефонных разговоров так часто «переигрывали» американского коллегу, что ряд высокопоставленных чиновников США убедились, что Трамп представляет угрозу для национальной безопасности страны.

Напомним, Меркель отказалась принимать участие в июньском очном саммите лидеров G7 в Вашингтоне.

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