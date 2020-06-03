Сбербанк обошел Газпром по общей рыночной капитализации

На первое место по общей рыночной капитализации на рынке акций в России вышел Сбербанк, он обошел Газпром, следует из данных биржи.

На 17.56 мск капитализация Сбербанка составила 71,84 млрд долларов, а рыночная стоимость Газпрома опустилась до 70,82 млрд долларов, передает ТАСС.

В июне прошлого года Газпром показал рекордный рост акций и капитализации. Газета ВЗГЛЯД писала, почему на тот момент газовая компания стала самой дорогой.