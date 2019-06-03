Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

«Национальное достояние» Россия – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?

Понедельник для Газпрома стал крайне удачным. Во время торгов на Московской бирже акции компании всего за три часа достигли максимального с августа 2008 года значения – выше 250 рублей за акцию. В моменте они взлетели на 17%.

Такие высокие уровни в последний раз наблюдались в июле 2008 года. В апреле 2011 года стоимость акции ненадолго поднималась вплотную к этой отметке, но не смогла за нее зацепиться и быстро покатилась вниз. Далее, с начала 2012 по май 2019, сформировался жесткий торговый диапазон между 110 и 170 рублями за акцию. В понедельник произошло серьезное пробитие этих уровней, отмечают в компании FxPro.

Благодаря невероятному взлету Газпрома очередной исторический максимум пробил рублевый индекс Мосбиржи – выше 2700 пунктов. Следом и валютный индекс РТС преоделел психологически важную отметку в 1300 пунктов, чего не получалось сделать с февраля прошлого года. Акции Газпрома занимают существенную долю на этих биржах, отсюда и такое благотворное влияние на их индексы.

При этом, Газпром впервые стал самой дорогой компанией в России, так как его капитализация выросла выше 5,6 трлн рублей. Компания Алексея Миллера подвинула с пьедестала компанию Германа Грефа – Сбербанк с капитализацией 5,3 трлн рублей. Он впервые стал самой дорогой компанией в России в 2016 году, потеснив с этого места Роснефть. И вот теперь пришел черед подвинуться и самому Сбербанку.

Уникальность ситуации в том, что никаких фундаментальных причин для такого рекордного скачка, казалось бы, нет. Что же произошло?

«Сильные новости в мае вернули интерес игроков к данной голубой фишке. До этого длительный период боковых движений делал «национальное достояние» не самой интересной акцией для спекулянтов и инвестиционных фондов», – объясняет команда аналитиков FxPro.

Так, в мае совет директоров Газпрома порадовал новостью о планах выплатить рекордные дивиденды за 2018 год – по 16,61 рублей за акцию вместо ожидаемых 10,43 рублей. Причем, 10,43 рубля были предложены буквально в апреле и это уже на треть больше, чем по итогам 2017 года. Но в мае правление решило удвоить дивиденды по сравнению с прошлым годом, что стало полным сюрпризом. На 28 июня намечено собрание акционеров, которое должно принять решение по рекордным дивидендам на 393 млрд рублей.

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Недавно вышли положительные финансовые итоги Газпрома за первый квартал 2019 года. Так, чистая прибыль по МСФО выросла на 44% до 535,9 млрд рублей, выручка – на 7% до 2,291 трлн рублей. Причем, продажи газа в натуральном выражении снизились на 13%, но это было компенсировано ростом средних цен, выраженных в рублях на 30%, в долларах – на 12%. Дело в том, что цена на российский газ формируется в зависимости от цен на нефть с 6-12 месячным лагом. Это значит, что подорожавшее в прошлом году черное золото как раз сказалось на росте газовых цен в первом квартале этого года.

На рост спроса на акции Газпрома позитивное влияние оказала новая оценка со стороны Сбербанка — с пометкой «покупать», отмечает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

В понедельник Газпром также отчитался о рекордном за последние восемь лет уровне добычи— за пять месяцев 2019 года извлек 222,7 млрд кубометров газа. Это на 2,5% больше, чем за тот же период 2018 года.

Все эти новости объясняют рост спроса на акции Газпрома, который наблюдается уже целый месяц. Однако они не проливают свет на сегодняшний рекордный скачок. История с дивидендами давняя, как и отчетность за первый квартал. К тому же, рост выручки нельзя назвать невероятным и неожиданным. Данные по добыче вышли сегодня, когда безумный всплеск роста акций Газпрома уже случился на рынке. Вдобавок на фоне рекордной добычи отмечается также снижение как внутреннего потребления газа, так и экспортных поставок.

Отсутствие видимой причины для такого ажиотажа на рынке вокруг Газпрома породило мысль о наличии некой инсайдерской информации, которая просочилась на рынок. Потом стало известно, что на рынке появились слухи о том, что глава Газпрома Алексей Миллер якобы объявит 4 июня о своей отставке – он назначил на завтра встречу с директорами дочерних структур в Санкт-Петербурге. Новым главой компании якобы станет действующий глава «Газпром нефти» Александр Дюков, так как у государства, главного акционера Газпрома, сменилась стратегия по развитию компанию. Инвестпроекты в виде обходных газопроводов уже почти реализованы, выход на китайский рынок – почти тоже. Поэтому теперь Газпром должен будет работать на финансирование национальных проектов. Об этом, в частности, написал некий телеграм-канал («РынкиДеньгиВласть»).

«Интерес инвесторов подстегнуло возможное назначение Александра Дюкова на пост главы компании, о чем стало известно из различных источников. В случае прихода человека с такой репутацией и послужным списком Газпром может получить обновленный, не менее эффективный и перспективный менеджмент, который может привести к еще большему улучшению показателей компании», – считает Дмитрий Александров.

К тому же перестановки в компании уже начались: в феврале в отставку ушли сразу два заместителя председателя правительства Газпрома – Александр Медведев и Валерий Голубев, которые проработали в компании бок о бок с Миллером 13-14 лет.

Однако эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что говорить про уход Миллера из компании рано.

«В результате истории с Арашуковыми Миллер только укрепил свои позиции - убрал Александра Медведева и Голубева. Поставил своих людей. Поэтому говорить про его замену рано.

Тем более что Дюков хоть и набирает влияние, но он близок к Тимченко и Михельсону, а чрезмерно усиливать эту группу и снижать влияние группы Миллера Путин не станет», – считает Юшков.

В конце января 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома.

«Акции резко подорожали на слухах об изменениях в менеджменте. Информация не подтвердилась, но fake news достигли цели. Стоит отметить, что около 80% всех коротких позиций было сконцентрировано у физлиц», – начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Но уже к обеду ситуация нормализовалась: открытый интерес к акциям Газпрома сократился примерно на треть. За первые три часа акции подскочили на 17%, но с обеда пошел отскок. Бумаги просели до 236 рублей, в итоге показав рост на 10%.

«Основная волна уже прошла, хотя нельзя исключать, что при появлении значимых новостей, например, по судьбе «Северного потока-2», акции могут еще подскочить. Крупные инвесторы сохраняют осторожный оптимизм, главным образом, из-за существующих рисков для экспортных проектов. Но риски постепенно сходят на нет, что увеличивает интерес к бумаге», – полагает Ващенко. По его мнению, рост экспорта за счет открытия «Силы Сибири» (38 млрд кубометров) и «Северного потока-2» (55 млрд кубометров), еще пока не отыгран в полной мере.

«Неприятности вокруг «Северного потока» – уже не новости, они с нами длительное время и учтены рынком. Кроме того, рынок перегрет, и на нем не так уж много продавцов: слишком многие купили акции относительно недавно», – объясняют аналитики FxPro. Вся эта историю с Газпромом, по их мнению, выглядит как пузырь, который может надуваться дольше, чем ожидает большинство рациональных инвесторов.

«В 2007 году все точно так же говорили о пузыре на сырьевых рынках и отмечали, что его рост питался чрезмерно мягкой денежно-кредитной политикой США. Ситуация, на наш взгляд, аналогична той, что мы наблюдали 12 лет назад, так как ФРС и другие центральные банки пытаются сдержать замедление мировой экономики, быстро перейдя от сдерживающей к стимулирующей политике. Интерес к российскому рынку нарастал с 2007 года, когда Газпром котировался вблизи 250 рублей по апрель 2008 года, когда его цена доходила до 360 рублей за акцию. После этого произошел сокрушительный обвал до уровней меньше 85 рублей. Точно так же и сейчас можно наблюдать за разрастанием грозовых туч на мировых финансовых рынках. И чем дольше не будет коррекционного отката, тем более серьезной может оказаться просадка впоследствии», – отмечает команда аналитиков FxPro.

Иными словами, газпромовский пузырь можно считать одним из признаков будущего обвала на рынках и нового мирового кризиса. Когда в мире грянет гром, пузырь Газпрома тоже схлопнется.

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