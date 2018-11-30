Почему Газпрому нужны генералы

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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
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США нанесли новый удар по сближению России и Германии

Немецкие машины играют важную роль в российско-германских связяхФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Победа феминизма в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...
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Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

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            Почему Газпрому нужны генералы

            Ситуация в Газпроме выглядит не так радужно, как хотелось бы   7 марта 2019, 21:00
            Фото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
            Текст: Антон Крылов

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            «Незаконченные заборы, ворота и дыра сзади, чтобы все тырить». Такими словами ситуацию в ключевой российской госкорпорации – Газпроме – описывает не кто-нибудь, а один из ее ведущих топ-менеджеров. А все началось с того, что Владимиру Путину публично рассказали, как «пару лет назад была украдена труба стоимостью 1,8 миллиарда рублей».

            Историю с газопроводом в Приозерск, поднятую в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина в декабре прошлого года, обычно характеризуют словами «дело ясное, что дело темное».

            Напомним, журналист издания 47news.ru (47 – автомобильный код Ленинградской области) привлек внимание президента фразой «У Газпрома газ закончился» и рассказал главе государства и всем участникам и зрителям пресс-конференции следующую историю:

            – По Ленобласти проходит «Северный поток – 1», как известно, и строится «Северный поток – 2». Вы открываете «Турецкий поток», все очень здорово. Но очень многие жители Ленинградской области, которые видят, как мимо них проходят эти «потоки», в течение многих лет не получают газ. А недавно, в декабре, 7-го числа, Газпром и вовсе заявил, что не может отпустить газ новым потребителям на целом Карельском перешейке. То есть два района Ленобласти и часть Петербурга. То есть они считают нецелесообразным реконструировать некую компрессорную станцию – то ли денег нет, то ли куда-то они в другое место, – чтобы можно было отпускать газ. Наряду с этим – но это так, на заметку, – там пару лет назад была украдена труба, просто украдена, стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Уголовного дела до сих пор нет.

            Тут Путин не выдержал и перебил журналиста:

            – Я не понимаю. Что, выкопали и утащили, что ли?

            – Нет, ее не положили, но актами закрыли. То есть труба как бы есть, но ее как бы нет, – ответил сотрудник 47news.ru.

            – То есть деньги списали, а трубы нет? – продолжал выпытывать детали президент.

            – Да. И уголовного дела тоже нет, – возмущался работник СМИ.

            По итогам президент дал поручение разобраться в ситуации. И похоже, что поначалу недобросовестным газопроводчикам удалось ввести в заблуждение если не самого главу государства, то как минимум его пресс-секретаря.

            Дмитрий Песков в передаче Владимира Соловьева через три дня после пресс-конференции заявил:

            – Начали выяснять по Ленинградской области. Не соответствует действительности.

            Он тогда даже назвал прозвучавшую на пресс-конференции информацию «клеветой».

            Но после более подробного разбирательства выяснилось, что, даже если какие-то детали не соответствовали действительности, признать прозвучавшие обвинения «клеветой» ни в уголовном, ни в общечеловеческом смысле этого слова никак не получается.

            10 января 2019 года в Санкт-Петербурге прошло закрытое совещание топ-менеджеров Газпрома. Запись выступления члена правления Сергея Прозорова «утекла» в интернет и опубликована во многих СМИ. Снова процитируем:

            – Ну, Приозерск – это полный аут, полный. Объект строится по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера). Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ни хрена не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом. (...) Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. Чего вы ждете по этой старой трубе? Чтобы ее окончательно украли? Это наша труба, а всем по барабану. Присыпали и через нее сейчас катаются. Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим – ждем?! Ну, мать вашу так! – это отцензурированная для печати версия живой матерной речи члена правления Газпрома.

            Далее он заявил, что ситуация с выполнением программы прошлого года «не просто тяжелая, а ужасно тяжелая». «По всем основным объектам недовыполнение. (...) Это касается того объема документов, с которыми вы должны пройти через наш департамент и зайти в бухгалтерию. И не надо быть ясновидящим, этого ни черта не будет», – заявил он и добавил, что почувствовал «неудобство, дискомфорт и расстройство», когда проводил инспекцию объектов в Ленинградской области.

            Прозоров сравнил ситуацию на стройплощадках с разрухой 90-х годов, поскольку увидел «незаконченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы все тырить».

            Особенно возмутило его, что первые лица дочерних предприятий перекладывают ответственность на подчиненных в части подготовки к крайним срокам сдачи объектов. «Разве можно отдавать работу с Ростехнадзором на откуп замначальника отдела? На кой ляд вы сюда ходите? Вы же ни черта не знаете. ... Вы же все, присутствующие здесь, генералитет. Ребят, вы же не по-мужски себя ведете. При этом здесь неплохо устроились. Посмотрел, кто нормативку проверяет производства работ. Вы, оказывается, великие, вы ни черта не смотрите. А на кой ляд тогда вы все нужны?» – заявил Прозоров.

            В заключение топ-менеджер затронул тему с недостаточными объемами газа для потребителей на Карельском перешейке: «Мы сегодня должны опровергнуть все эти слухи, все эти домыслы. Ну а потом, это не для всех, это для вас скажу. Надо выяснить, на чьей поляне причина. В производственном блоке эта сволота или в блоке ценообразования», – так завершается «утекшая» речь одного из высших руководителей российской газовой монополии.

            Официально Газпром утечку не комментирует. «Мы не собираемся обсуждать это с прессой», – заявил бессменный пресс-секретарь Алексея Миллера Сергей Куприянов. Неофициально же становится понятно, что недавние внезапные увольнения зампредов правления Александра Медведева и Валерия Голубева могут быть связаны если не конкретно с приозерской трубой, то в целом с ситуацией в компании, когда «незаконченные заборы, ворота и дыра сзади, чтобы все тырить».

            А еще ведь есть история с Арашуковым-старшим и его кланом на хлебных газпромовских должностях в Ставропольском крае и других южных регионах. Там пропали не скромный один миллиард восемьсот миллионов рублей, как в случае с приозерской трубой, там воровали с кавказским размахом и широтой души – тридцать с лишним миллиардов. Как такое можно не заметить? Либо надо быть изначально очень невнимательным, либо быть очень мотивированным, чтобы стать невнимательным.

            В страстной речи Сергея Прозорова есть смысл обратить внимание на одно слово (не матерное): «Вы же все, присутствующие здесь, генералитет», – обращается он к топ-менеджерам.

            Это давняя традиция – в Югре, Коми и других северных регионах газпромовских и нефтяных начальников, прошедших все ступени карьеры, называют «генералами». Не потому, что у них в кармане лежит секретная корочка. Просто в суровых северных условиях у человека действительно должен быть схожий с генеральским талант, чтобы сделать успешную карьеру и заслужить уважение и авторитет для того, чтобы управлять тысячами суровых мужиков – нефтяников и газовщиков.

            Неверное решение может обернуться не только миллиардными потерями для бюджета, но и реальными человеческими жертвами.

            Сам Прозоров – безусловно, настоящий «генерал»: он прошел путь от машиниста технологических компрессоров до заместителя генерального директора «Севергазпрома» по капитальному строительству, после чего его пригласили на работу в Москву. Он ждет от коллег и подчиненных аналогичного ответственного отношения к вверенному им казенному имуществу, а также к людям – как сотрудникам, так и потребителям. А сталкивается с открытым воровством и враньем – неудивительно, что прокомментировать это он может только матом. В его речи больше разочарования и обиды, чем гнева или желания оскорбить.

            Приозерская труба и Арашуков – звенья одной цепи. Наверняка в других регионах есть другие проблемы, о которых широкой публике пока просто не известно.

            Газпром, как мы все знаем из рекламы, – это национальное достояние. Об успехах компании на международных рынках и регулярных победах над зловредными американцами, которым, судя по всему, не удастся заблокировать «Северный поток – 2» и вынудить Европу и Россию остаться заложниками украинской воспаленной незалежности, мы слышим регулярно.

            Но если вернуться к военной терминологии, не может долго побеждать армия, которой вместо настоящих генералов управляют такие, о каких так страстно говорил Прозоров.


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