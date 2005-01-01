Опубликована запись ругани топ-менеджера Газпрома на укравших газопровод подчиненных

Член правления Газпрома Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области, аудиозапись выступления оказалась в распоряжении журналистов.

Прозоров выступил на закрытом совещании с участием около 30 топ-менеджеров 10 января 2019 года в Санкт-Петербурге. Поводом для гневной речи стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве на сумму более 800 млн рублей при строительстве отвода газопровода к городу Приозерску. Фигурантом дела, как сообщает «Интерфакс», стал глава компании-подрядчика «Омега» Виталий Ермолаев.

По мнению журналистов портала 47news.ru, руководство Газпрома знало о нарушениях в ходе строительства объектов в Ленинградской области. В частности, правлению было известно об исчезновении газопровода в Приозерске.

«Ну, Приозерск – это полный аут, полный. Объект строится по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера). Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ни хрена не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом. ... Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий? Чего вы ждете по этой старой трубе? Чтобы ее окончательно украли? Это наша труба, а всем по барабану. Присыпали и через нее сейчас катаются. Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим – ждем!? Ну, мать вашу так!» ­– заявил топ-менеджер компании.

«И даже внеплановое несчастье с этой железной дорогой. (Якобы) вывалились только эти 140 метров прокола под железкой, все остальное, мол, будет сделано. Этого просто никто не собирался делать. Просто готовилась картинка к очередной съемке и показу по телевизору, что очередной раз какой-то детектив вокруг этого газопровода проворачивает Газпром», – заявил Прозоров.

Журналисты, разъясняя, что имел в виду Прозоров под «внеплановым несчастьем с железкой», напомнили, что на строительстве отвода к Приозерску нужно было сделать два прокола под железной дорогой: под расширитель диаметром 800 мм для трубы 325 мм и для кабелей. Однако 20 декабря при производстве работ произошел обвал – валун задавил расширитель под ж/д полотном. В результате была оторвана штанга, его протаскивающая. Попытка откопать ее экскаватором привела к провалу насыпи. Было решено делать параллельный проход со сдвигом на 10 метров. При этом решение, вероятно, было не согласовано, поскольку строительство отвода – это строго регламентированные работы, для которых необходимо проектное решение, получение техусловий, прохождение экспертизы и длительное согласование с РЖД.

Также Прозоров заявил, что ситуация с выполнением программы прошлого года «не просто тяжелая, а ужасно тяжелая». «По всем основным объектам недовыполнение. ... Это касается того объема документов, с которыми вы должны пройти через наш департамент и зайти в бухгалтерию. И не надо быть ясновидящим, этого ни черта не будет», – заявил он.

Он заявил, что испытал «неудобство, дискомфорт и расстройство», когда проводил инспекцию объектов в Ленинградской области. Прозоров сравнил ситуацию на стройплощадках с разрухой 90-х годов, поскольку увидел «незаконченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы все тырить».

Особенно возмутило Прозорова, что первые лица дочерних предприятий перекладывают ответственность на подчиненных в части подготовки к крайним срокам сдачи объектов. «Разве можно отдавать работу с Ростехнадзором на откуп замначальника отдела? На кой ляд вы сюда ходите? Вы же ни черта не знаете. ... Вы же все, присутствующие здесь, генералитет. Ребят, вы же не по-мужски себя ведете. При этом здесь неплохо устроились. Посмотрел, кто нормативку проверяет производства работ. Вы, оказывается, великие, вы ни черта не смотрите. А на кой ляд тогда вы все нужны?» – заявил Прозоров.

Он также затронул тему с недостаточными объемами газа для потребителей на Карельском перешейке. «Мы сегодня должны опровергнуть все эти слухи, все эти домыслы. Ну а потом, это не для всех, это для вас скажу. Надо выяснить, на чьей поляне причина. В производственном блоке эта сволота или в блоке ценообразования», – заявил он.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в 2012 году был заключен контракт между энергетической компанией и подрядчиком на строительство газопровода в Приозерске. За два года подрядчик исполнил свои обязательства частично. Ряд обязательств по контракту подрядчиком исполнен не был, сохранность имущества также не была обеспечена. По предварительной информации, 38-летний руководитель коммерческой фирмы-подрядчика ООО «Омега» Виталий Ермолаев переведенные деньги вывел с расчетных счетов и потратил на свое усмотрение. Таким образом, энергетической компании был причинен ущерб в размере более 800 млн рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.