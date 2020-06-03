Киев вступился за прозванного Герхардом Шредером «карликом» посла Украины в ФРГ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заступился за украинского посла Андрея Мельника, которого экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал «каким-то карликом».

Кулеба в интервью немецкому изданию Bild назвал поведение Шредера признаком слабости и заявил, что поддерживает Мельника, передает ИноТВ.

Вместе с тем Кулеба указал на роль Шредера в качестве лоббиста российских энергетических интересов. «Господин Шредер имеет право делать то, что считает нужным. Но я выступаю резко против этого», – заявил глава МИД.

Министр выразил надежду, что экс-канцлер ФРГ возьмет себя в руки и продолжит дискуссию по европейским стандартам.

Накануне экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения России с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».

Немецкий эксперт прокомментировал слова Шредера, назвавшего посла Украины «карликом».