Немецкий эксперт прокомментировал слова Шредера, назвавшего посла Украины «карликом»

«Украинским и американским дипломатам в Германии дозволено то, что не дозволено дипломатам из России и Китая», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал очередной конфликт с участием экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера с послом Украины в Берлине Андреем Мельником.

«Высказывания украинского посла удивляют очень многих людей в Германии, причем не первый год. По уровню жесткости его риторика по вопросам истории и санкций напоминает не дипломатию, а скорее губернаторство сродни тому, которым ранее здесь занимался посол США Ричард Гренелл. Видимо Мельник подумал: что дозволено Гренеллу – то и ему дозволено», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

«Однако официальный Берлин на это не реагирует. Я не слышал серьезной критики в адрес украинского посла. Пресса практически молчит. Это говорит о том, что руководство Германии видит мир черно-белым: одним можно все, а другим – ничего», – добавил эксперт.

«Представьте только на секунду, если бы посол России или посол Китая сказал нечто подобное. Да их бы днями критиковали. А американцам и украинцам это дозволено. Вот такая у нас ситуация», – посетовал собеседник.

«Кроме того, немецкая пресса постоянно критикует Шредера из-за того, что он выступает за развитие отношений с Россией. Потому, думаю, сейчас если и будет какая-то реакция, то не в адрес украинского посла, а в адрес бывшего канцлера Германии», – заключи Рар.

Накануне экс-канцлер Германии Герхард Шредер также высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения России с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине», и предложил Шредеру заключить пари на возвращение Киеву Крыма.

Позже Мельник назвал призывы к снятию санкций с России пощечиной украинцам.

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