Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 25 копеек – до 68,48 рубля, курс евро вырос на 2 копейки, составив 76,72 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 40,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».