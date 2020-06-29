Волочкова оскорбила полицейских во время паломничества в закрытое на карантин Дивеево

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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Наказывать строго, чтобы не повадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
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Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
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Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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              Волочкова оскорбила полицейских во время паломничества в закрытое на карантин Дивеево

              29 июня 2020, 15:36

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области, и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

              Волочкова сообщила о посещении села Дивеево в соцсетях. Она выразила возмущение, что это место закрыто для паломников. Дивеево она посетила тайно, оставив автомобиль около КПП и пройдя пешком через лес. Местные власти и полиция узнали о ее визите и приехали к ней, чтобы выяснить обстоятельства посещения закрытого села, сообщает портал NN.ru.

              Когда полицейский попытался составить протокол, Волочкова возмутилась, что у нее просят номер телефона, а место работы назвала следующим образом: «Страна: Россия. Запишите: прима-балерина всея Руси». Полицейский уточнил, в каком театре она работает.

              «Какой театр? Театр свой я построю. Место работы? Всея Руси балерина. Прима-балерина всея Руси. Прима-балерина всея Руси. Давай», – сказала Волочкова и отобрала протокол.

              Балерина заявила, что соблюла все правила, оставив машину у КПП.

              «И я шла пешком, пешком по лесу! По лесу!… Если вы хотите, чтобы я сказала правду как она есть. Вот оно так и будет. Да идите вы все. Вы просто немножко не понимаете», – заявила она, после чего заявила, что ничего не собирается подписывать и в нецензурной форме «послала» полицейского.

              Волочкова также намекала на свои связи, оскорбляя полицейских и представителя администрации.

              «Если бы вы были мужиками нормальными, вы пожали бы мне руки и сказали: «Анастасия, вы – большая молодец», а вы занимаетесь какой-то **** просто. Ты хочешь урегулировать процесс. Я урегулирую своим именем, ребята! Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы – не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», – заявила она.

              Волочкова и далее продолжила оскорблять представителей полиции.

              «Дети и люди в храмах ваших, церквях вот этих вот, они меня здесь любили, фотографировались со мною! Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!» – заявила балерина.

              Она угрожала «скандалом», неоднократно указывая на то, что много зарабатывает и живем «в доме роскошном».

              Источник в правоохранительных органах сообщил, что Волочкова и ее водитель прибыли в село Дивеево пешком, оставив машину за пределами села. Местный житель уже внутри села доставил ее до дома по улице Арзамасской, 43, куда 28 июня вечером к ней и прибыл совместный патруль полиции и администрации.

              На нее были составлены два протокола за нарушение режима карантина и нарушение режима повышенной готовности (находилась в общественном месте без маски); на водителя Волочковой составили протокол за нарушение режима карантина. На семью, где гостила балерина, также составили протокол за нарушение режима повышенной готовности.

              Источник указал, что Волочкова вела себя вызывающе, угрожала работникам полиции и администрации последствиями.

              Дивеево закрыли на карантин после нашествия паломников в Вербное воскресение. В монастыре произошла вспышка коронавируса, несколько монахинь погибли. Карантин в монастыре уже сняли, однако ограничительные меры сохранились в самом селе.

              Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны. В монастыре в конце апреля было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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