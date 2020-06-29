Названа дата открытия кинотеатров в России

У россиян с 15 июля вновь появится возможность посещать кинотеатры, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Еще одна хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кинотеатры были закрыты с марта в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Министр культуры Ольга Любимова также говорила, что кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, но решения в каждом регионе будут приниматься с учетом ситуации с коронавирусом.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает, в том числе благодаря работе волонтеров, сделанной на совесть.