Путин: Эпидемия коронавируса отступает

Эпидемия коронавируса в России отступает благодаря работе волонтеров, сделанной на совесть, заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», – сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Он также отметил, что волонтеры «на совесть сделали свою работу», передает РИА «Новости».

По его словам, волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян в период пандемии, передает ТАСС.

«По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе – инвалидам, тяжело больным, пожилым людям», – сказал глава государства.

Кроме того, отметил Путин, для помощи нуждающимся россиянам крупнейшим корпорациям удалось собрать 1,8 млрд рублей.

«Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес – и совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 млрд 800 млн рублей», – сказал Путин.

Ранее Путин выразил надежду, что жизнь «восстановится» и «войдет в нормальное русло», но призвал пока по-прежнему быть аккуратными в ситуации с распространением коронавируса.

За минувшие сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса. Таким образом, в России выявили менее 7000 случаев заражения коронавирусом за сутки впервые с 29 апреля.