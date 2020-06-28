Саудовская Аравия со стрельбой выгнала иранские катера из своих вод

В ответ на попытку иранских катеров зайти в территориальные воды Саудовской Аравии был открыт предупредительный огонь, сообщил представитель саудовской пограничной службы.

Саудовская Аравия заявила, что три катера вошли в ее территориальные воды и не реагировали на «предупреждения об остановке». В связи с этим саудовской стороной «были сделаны предупредительные выстрелы», после чего катера «покинули территориальные воды королевства».

Представитель пограничной службы заявил, что Эр-Рияд не допустит нарушений территориальных вод страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на SPA.

Напомним, осенью предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США и Саудовская Аравия обвинили в причастности к атакам Иран.