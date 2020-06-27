ВАДА ответило на угрозу США прекратить финансирование

Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало доклад управления по борьбе с наркотиками США, которое предложило прекратить финансирование ВАДА.

Агентство подчеркнуло, что США «были с ВАДА с момента создания агентства в 1999 году». ВАДА обеспокоено, что управление по борьбе с наркотиками решило выдвинуть обвинение «без должного учета фактов». Также ВАДА отметило, что управление «не подняло ни одной из этих проблем на заседаниях совета» агентства.

Ежегодный вклад США в ВАДА составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран, передает ТАСС.

В США от ВАДА требуют реформирования в связи с тем, что ВАДА в ситуации с допинговым скандалом в российском спорте, по мнению Вашингтона, «продолжает демонстрировать недостатки в независимости» и в «способности привлекать к ответственности страны».

Напомним, управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, призвало Конгресс США рассмотреть отказ от финансирования ВАДА в случае, если организация не проведет необходимых реформ.

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