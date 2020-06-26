Развеян миф об одном из способов передачи коронавируса

Коронавирус не способен передаваться через комариные укусы, к таким выводам пришли ученые из Национального института здравоохранения Италии (ISS).

В ходе исследования ученые выяснили, что вирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче, передает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Кроме того, ученые сослались на отчет Всемирной организации здравоохранения, согласно которому кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Подчеркивается, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых – способных распространять вирус Денге и другие болезни.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ситуация с передачей коронавируса от животного складывается сложнее. Так, вирусологи не исключают, что, попав от человека в организм животного, коронавирус может мутировать и снова заразить человека.

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