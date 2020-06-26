Эксперты оценили явку на голосовании по поправкам к Конституции

Когда мы увидим окончательные данные о явке, то самой высокой она окажется в первый и в последний день голосования, то есть 25 июня и 1 июля, считает политолог Павел Данилин, оценивая данные активности избирателей в первый день голосования по поправкам в Конституцию.

«В целом мы увидим более 50% проголосовавших граждан России», – прогнозирует директор Центра политического анализа Павел Данилин. И хотя основная активнсть избирателей придется на первый и последний день голосования, «полностью нельзя исключить и всплеск активности избирателей в промежутке между этими датами».

Напомним, в четверг 25 июня по всей России приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции более 10 млн человек, явка составила 9,2%, сообщил Центризбирком. При этом учитывалось и дистанционное электронное голосование. Утром 26 июня явка на дистанционное голосование составила уже более половины – 50,94%.

В четверг в интернете появились данные экзитполов первого дня голосования. Если доверять этим опросам, то к 17 часам по московскому времени 25 июня в пользу поправок проголосовали 72,9% россиян пришедших на участки, против высказались 26,6%. При этом, 31,3% отказались отвечать на вопросы социологов. Экзитпол проводился по всей стране. В общей сложности было опрошено 15 124 человека.

«Надо понимать, что вот эти 9,2%, во многом обеспечило электронное голосование в Москве. Это дело одной минуты, я и сам так проголосовал. Так что я бы не стал ожидать такой же высокой явки от прочих дней нынешнего электорального цикла, кроме 1 июля», – сказал Данилин.

«Что касается результата голосования, то, по моим ощущениям, он будет примерно таким, как показывают экзитполы, о которых стало известно накануне. Если доверять этим данным, то поправки поддерживают, в зависимости от направленности их содержания, от 60 до 90 % населения. То есть 70% «за» – это довольно-таки похоже на то, чего мы и ожидаем», – подчеркнул политолог.

Политолог Марат Баширов считает, что нынешние показатели участия в голосовании будут сопоставимы с голосованием при принятии Конституции в 1993 году, когда явка составила чуть меньше 55 %.

«Мы видим грамотную информационную кампанию с личным участием главы государства и многих медийных лиц, внятно объясняющих, почему надо поддержать эти поправки. Думаю, мы станем свидетелями осмысленного, обдуманного волеизъявления граждан», – полагает эксперт.

Дополнительным стимулом для роста явки для жителей Москвы и Нижнего Новгорода станет возможность голосовать через интернет, уверен собеседник. «Помимо традиционного консервативного электората, который ходит на любые голосования, этот новый формат привлекает и молодежь», – считает Баширов.

Эксперт отметил, что и сам воспользовался возможностью электронного голосования, поскольку находится далеко от России. «В той стране, где я сейчас нахожусь, много россиян, которые тоже собираются голосовать по поправкам электронным способом. Это относится к людям с московской и нижегородской пропиской. Другие наши сограждане, оказавшиеся вдали от страны, сожалеют, что не могут этого сделать, поскольку тоже осознают всю важность этого выбора – сказал политолог. – Люди понимают, что это не выборы мэра или губернатора, а дополнения к Основному закону, по которому страна будет жить долгие годы и годы. И поэтому особенно важно не остаться в стороне».

Баширов предложил и впредь сделать голосование через интернет повсеместным для всех уголков России, дополнив его формой, которая давно практикуется, например, в США – голосованием по почте.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля.

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