Кремль анонсировал обращение Путина к выпускникам

Президент Владимир Путин в субботу выступит с ежегодным обращением к выпускникам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет видеообращение традиционное, которое президент запишет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин выступит с обращением к выпускникам в субботу и в каком формате оно пройдет.

Что касается графика президента на пятницу, Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пообщается с участниками акции «Мы вместе».

«Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Сразу где-то после 14.00 он пообщается с участниками общероссийской акции «Мы вместе». Это будет видеоконференция, разбросанное по географии мероприятие, определенные итоги будут подведены работы в рамках этой акции», – цитирует РИА «Новости»Пескова.

По его словам, будет очень большое представительство: ребята из всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», народного фронта «За Россию», из штабов акции.

«Совершенно разные темы, будут рассказывать президенту по разным направлениям о том, как формировались штабы, как осуществлялась мобилизация этих движений, когда нагрянул коронавирус, как вырабатывались модальности по заботе о пожилых, как поддерживали медиков, как занимались детьми, как работают с обращениями граждан», – рассказал Песков.

Он добавил, что Путин высоко оценивал то, что делают участники в рамках акции «Мы вместе», потому и решил подвести с ними итоги.

«Во второй половине дня наступит черед международных дел. Как мы уже сообщали, президент проведет разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это будет не телефонный разговор, а общение посредством также видеоконференции», – отметил пресс-секретарь, добавив, что такой формат общения становится все популярнее в мире, в том числе среди лидеров стран.

«И вечером мы также ожидаем международный телефонный разговор, о котором своевременно и должным образом мы вас известим», – рассказал Песков.