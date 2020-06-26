Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Первая и вторая группы добровольцев, участвующие в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, чувствуют себя хорошо.

Все добровольцы находятся под наблюдением специалистов госпиталя им. Бурденко.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал – будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет – температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет – едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений», – рассказал газете «Красная Звезда» доброволец по имени Сергей.

Другой участник испытаний по имени Николай также отметил, что после вакцинации изменений в самочувствии не ощутил. «Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но все обошлось», – сообщил он.

По словам анестезиолога-реаниматолога филиала ГВКГ им. Бурденко Олега Чихляева, каких-либо осложнений или побочных реакций у участников эксперимента не наблюдается, жалоб с их стороны на состояние здоровья нет. «Добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин», – сообщил он.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

По условиям эксперимента даже после четырехнедельного нахождения в больнице по прибытии в часть военнослужащий должен внимательно следить за своим самочувствием, чтобы в случае возникновения каких-либо симптомов респираторного заболевания немедленно сообщить врачам. Однако в остальном никаких ограничений у вернувшихся не будет, и после выписки из госпиталя они смогут проводить время на свежем воздухе.

Президент России Владимир Путин заявил, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от нового коронавируса должна быть стопроцентной.